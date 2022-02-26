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Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб

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Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб
В начале суток в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага.

Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27.

В настоящее время продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.

На улицах Киева сейчас проходят активные боевые действия. Везде враг получает достойный отпор и несет потери.

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Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб 01

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Топ комментарии

  • кузьма прутков 63a843e9
    ⚡️В Василькове становится тихо, российский десант в аэропорту практически уничтожен. ВСУ и добровольцы зачищают город. https://t.me/OneNewsUkraine/15584 . Минут 40 назад была слышна сильная перестрелка в городе. минут 5 . видать добивают
  • Super Gut
    кацапские твари радовались, когда в Луганске сбили наш самолет с десантом, теперь и мы порадуемяся: за одну ночь Герои ВСУ уничтожили два говнолета ил76 с кацапско-фашистскими оккупантами. Слава Украине!
  • andrew_sc
    Нам бы F-35 пару-тройку как гуманитарную помощь вместе с летчиками-добровольцами
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