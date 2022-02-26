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Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

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Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ
Сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников. Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон был сбит на подлете к Черноморску", - говорится в сообщении.

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

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Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников Григорий Куропятников. БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ 01

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Те, що ЗСУ робить зараз із російським десантом під Васильковим, не можна назвати інакше, як побиттям. Реально випалюють. Інформація прямо звідти.✌️👍
  • Aleksiey Ykropovich
    Хтось писав "спєцьі " рашисскіє , я сказав "***** й спецам буде" .... вгадав.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мирна Донеччина спала спокійно🙏🇺🇦завдяки нашим ЗСУ! Сбита СУшка явно несла смерть жителям.Все буде Україна! Наші захисники-БОГИ!
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