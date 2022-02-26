Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News
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Казахстан отклонил просьбу России направить свою армию для поддержки российских оккупационных войск в Украине.
Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Казахстан заявил, что не признает так называемые ЛДНР, признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.
США приветствовали позицию Казахстана.
"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛНР" и "ДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине", - заявили в Совбезе США.