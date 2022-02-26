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Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News

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Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News
Казахстан отклонил просьбу России направить свою армию для поддержки российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Казахстан заявил, что не признает так называемые ЛДНР, признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

США приветствовали позицию Казахстана.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛНР" и "ДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине", - заявили в Совбезе США.

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Топ комментарии

  • Welle
    Якщо хло звертається за допомогою до інших країн, значить не так все в нього добре з резервами. Подяка казахам, що не стали посібниками зла, на відміну від білорусів.
  • Kirill Mironenko
    Наступление захлебывается. Лучшие подразделения Мордора перемалываются. Взять Киев сцыкотно. Мы на своей земле вступайте в ВСУ. тероборону. Организовуйте партизанские отряды. Занимайтесь диверсиями. Піднімайтесь. Все буде Україна.
  • Aleksiey Ykropovich
    Хто казав що Казахи підкорилися *****?!
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