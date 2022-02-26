Ситуация в Киеве находится под контролем ВСУ. Останавливаем орду как можем, - Данилов
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя ситуацию в столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Останавливаем орду, как можем, ситуация под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева", - отметил он.
Напомним, в Киеве российские войска били по воинской части в районе метро "Берестейская". В настоящее время нападение отражено.
На столичной Шулявке в военной части прозвучал взрыв, его причину выясняют.
Силы российских захватчиков пытались атаковать ТЭЦ-6 в районе жилмассива Троещина. По данным заместителя главы КГГА Андрея Крищенко, сейчас теплоэлектроцентрали ничего не угрожает.
В Госспецсвязи проинформировали, что в Киеве продолжаются ожесточенные бои. ВСУ оттесняют российских диверсантов.