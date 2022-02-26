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Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Продолжаются локальные бои, наша армия держит оборону, - Подоляк

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Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Продолжаются локальные бои, наша армия держит оборону, - Подоляк
Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Идут локальные бои, украинская армия держит оборону.

Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По состоянию на утро 26 февраля российская армия потеряла более трех с половиной тысяч военных, более двухсот - в плену, сообщает Подоляк.

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Комментируя ситуацию в Киеве, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила: "По состоянию на данный момент после тяжелой ночи Киев под контролем украинского государства. Продолжается обезвреживание диверсантов. Будьте внимательны и действуйте".

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    закрий пельку. Зараз він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
  • Leon Renk bcc9a743
    Росія країна - терорист світового масштабу, Путін очолює терористичну країну, а з терористами перемовин не ведуть!
  • Крэйда Гібсон
    Бачив у себе вчора таку хню треба мабуть піднятись на поверх тих людей і розкуркулить курв
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