Беспилотники войск РФ с высоты около 1 км с ночи ведут разведку побережья Черного моря и Дуная, - МВД
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Телеграмме.
С утра 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов.
Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай.
Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и про каждый из них информируются силы Командования Воздушных Сил ВСУ.
Напомним, этой ночью на подлете в Чономорску был сбит вражеский дрон, совершивший атаку на корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников".
В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.
Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.