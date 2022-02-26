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Убито около 3,5 тыс. российских оккупантов около 200 попали в плен, - Подоляк

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Убито около 3,5 тыс. российских оккупантов около 200 попали в плен, - Подоляк
Около 200 российских военных попали в плен. По состоянию на утро враг российские оккупанты потеряли около 3,5 тыс. своих военных.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На утро сегодняшнего дня - 3500 убитых и чуть менее 200 пленных. Если показать этих людей, пришедших в Украину убивать, то Россия поймет, что она делает в Украине", - подчеркнул он.

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