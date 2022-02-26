Брифинг Подоляка по ситуации с вторжением войск РФ на утро 26 февраля. ВИДЕО
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Советник главы ОПУ Михаил Подоляк проводит брифинг по ситуации с российским вторжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Брифинг доступен по ссылке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Брифинг доступен по ссылке.
"Русский корабль, иди на х*й!" - это фраза символ героизма защитников Украины "Я в плену, бать... мам,я в плену..."- это фраза как символ трусливой подлости и никчёмности российских оккупантов Почувствуйте разницу. Мы на своей родной земле! Вы же на ней, не более чем удобрения!
Київ, проспект Перемоги. Ранком там догоряє колона російської техніки. Отакий от символізм 😎