В Киеве объявлена очередная воздушная тревога: всем срочно в укрытие!
6 88615
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!
Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.
При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.