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В Киеве объявлена очередная воздушная тревога: всем срочно в укрытие!

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В Киеве объявлена очередная воздушная тревога: всем срочно в укрытие!
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

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  • Іван Лазівський
    Господи допоможи столиці вистояти. Смерть російським нацистам.
  • Pavel B 2f9ec440
    Кацапський кабріолет у місті Буча. Нема аналогів у світі.

  • Ksenia VB
    Вистоять. Мусять.
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