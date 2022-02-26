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Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит агрессию"

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Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит агрессию"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.

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По результатам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок Кулеба сообщил: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины.

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Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    Крым, Донбас - Украина! Только такие условия!!
  • Pure Soul
    SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT
  • НБ
    Не можна зупинятися до деокупації всіх українських територій! Кацапів за поребрик а далі ізоляція і виплата репарацій.
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