Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит агрессию"
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.
Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.
По результатам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок Кулеба сообщил: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины.