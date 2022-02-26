Новости • Война

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: К нам следует оружие и оборудование от партнеров. Антивоенная коалиция действует!

19 46867
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: К нам следует оружие и оборудование от партнеров. Антивоенная коалиция действует!
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Я не призываю наших воинов складывать оружие! Никакого оружия мы не сложим, защищаем государство, - Зеленский. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Прямо зараз добровольці нашого підрозділу тероборони «Азов» готуються до зачистки російських диверсантів у Василькові! 💪🏻
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Треба вирізати опзж, бо це ****** пухлина
  • Максим Максимович b5166c8f
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости