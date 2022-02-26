Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: К нам следует оружие и оборудование от партнеров. Антивоенная коалиция действует!

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Я не призываю наших воинов складывать оружие! Никакого оружия мы не сложим, защищаем государство, - Зеленский. ВИДЕО