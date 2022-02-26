Новости • Агрессия России против Украины, Война

Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб

48 90062
Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб
Россия на момент утра 26 февраля начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам Войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.

С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Белоруссии и Крыма.

В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Резервное мясо будет жариться лучше предыдущих партий !
  • andrew_sc
    О, уже утиль всякий в бой идет. Сдыхать начало, кацапье?
  • SANDY
    не забудьте кожному покласти пластиковий пакет в кишеню..... в нас так прийнято викидати сміття
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости