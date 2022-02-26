Ночью была попытка нападения на одну из воинских частей Нацгвардии в Винницкой области, КПП было обстреляно с гражданского авто, - МВД

Войска РФ пытаются прикрываться авиацией и наносят огневые удары по объектам критической и военной инфраструктуры, используя в частности крылатые ракеты "Калибр".

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными Силами Украины и подразделениями территориальной обороны ведут тяжелые бои на южном и юго-восточном направлениях нашей страны. А также выполнили ряд задач по отражению ДРГ противника в Киеве и Киевской области, которые продолжались со вчерашнего утра и ночью .

В настоящее время нанесено значительное поражение живой силе и технике противника", - говорится в сообщении.

"В южных областях ведется борьба с передовыми подразделениями вооруженных сил РФ, а также по обезвреживанию возможных диверсионно-разведочных групп противника и попыткам высадки десанта.

Войска РФ пытаются прикрываться авиацией и наносят огневые удары по объектам критической и военной инфраструктуры, используя в частности крылатые ракеты "Калибр".

Около 3 ночи была попытка нападения на одну из воинских частей НГУ в Винницкой области. КПП был обстрелян с гражданского авто, что приблизилось на большой скорости. Был открыт огонь в ответ.

Наши военнослужащие способны отражать атаки противника и наносят значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнули в МВД.

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