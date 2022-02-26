Киевская ГЭС в Вышгороде остается под контролем ВСУ. ТЭЦ-6 на Троещине работает в штатном режиме, - Минэнерго

Министерство энергетики сообщило, что Киевская гидроэлектростанция в Вышгороде в ночь на 26 февраля была вынуждена временно прекратить работу из-за военной угрозы, но по состоянию на 8:20 возобновила генерацию электроэнергии.

"Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил. Но пока станция не работает, персонал находится в убежище", – сообщило министерство в утренней сводке, передает Цензор.НЕТ.

Трохи згодом воно оновило свою інформацію, повідомивши, що станція знову працює у штатному режимі.

Немного погодя оно обновило свою информацию, сообщив, что станция снова работает в штатном режиме.

"Украинские вооруженные силы во время длительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов. Станция полностью под контролем. Технический персонал покинул убежище и приступил к работе. По состоянию на 8-30 26 февраля 2022 Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ !" – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположенная на реке Днепр и находящаяся в нескольких километрах от Киева.

Киевская ТЭЦ-6 на Троещине, которую ночью пытались атаковать российские диверсанты, работает в штатном режиме.

В результате боевых действий поврежден ряд воздушных линий и подстанций и отключены от сети 32 населенных пункта в Черниговской области, 53 - в Запорожской, 11 - в Сумской.

Энергосистема Украины третий день работает в изолированном режиме.