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Российских войск в Киеве нет. Сейчас, к сожалению, действуют диверсионные группы, – Кличко

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Российских войск в Киеве нет. Сейчас, к сожалению, действуют диверсионные группы, – Кличко
По состоянию на утро, 26 февраля, российских войск в Киеве нет. Впрочем, в городе действуют диверсионные группы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы", - рассказал Кличко.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Ну, что собаки в город прорвались, но их всех поубивали. Ночные защитники должны отоспаться, а дневные - переоборудовать баррикады, доработать оборону и подготовить всё к ночи. Надеюсь, организаторы с боевым опытом авдеевской промки, Широкино и т.д. имеются.

    "Як тебе не любити, Києве мій".

    Тримайся. Бо українці - найкращі в світі воїни. Собакам до них далеко.
  • Іван Іванов 9f733e9c
    Слово "нісенітниця" ще краще проти російськомовних щелеп.
  • Игорь Сергеевич 598b231b
    Намагайтеся спілкуватися українською. Кодове слово паляниця.
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