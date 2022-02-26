Украинские ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону дамбы Киевского водохранилища

Государственное предприятие "Укрводпуть" сообщило о попытке обстрела дамбы Киевского водохранилища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня утром в 3:50 силы украинской ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева. Если дамба будет разрушена, наводнение нанесет катастрофический ущерб вниз по течению, затапливая жилые районы и села, подвергая опасности людей", - говорится в сообщении "Укрводдороги".

По данным ГП, если Киевская дамба прорвется, то Каневская, Кременчугская и другие дамбы каскада будут разрушены, что может привести даже к аварии на Запорожской АЭС.

Читайте также: Момент попадания ракеты в многоэтажку в Киеве. ВИДЕО

Кроме того, прорыв Киевской дамбы приведет к разрушению Оболони, Подола и всего левобережья Киева. Наводнение разрушит мосты и коммуникации, оставив районы без электричества, воды и транспорта.

Читайте также: Киевская ГЭС в Вышгороде остается под контролем ВСУ. ТЭЦ-6 на Троещине работает в штатном режиме, - Минэнерго