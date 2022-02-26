Метро Киева перешло в режим укрытия. Кличко призывает жителей столицы не выходить и не выезжать в город

Власти Киева просят жителей столицы оставаться дома или в укрытиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева в телеграмме.

"Друзья! Киевляне! Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не выезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только чтобы, перейти в укрытие.

Мы защищаем наш город!" – написал Кличко.

Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет.

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