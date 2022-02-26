МВД просит граждан не пытаться пересечь р. Днепр в направлении правого берега. По всем целям будет открыт огонь на поражение, - МВД

ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграмме.

"Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывают огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега!" - говорится в сообщении

"Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении правого берега!" – добавили в МВД.

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