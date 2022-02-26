Войска РФ завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле, возможны провокации, максимально дезинформируйте диверсантов

Российские оккупанты завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле.

Об этом сообщает Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.

"Российский оккупант в Гостомеле завладел униформой Нацгвардии (в цвете "олива", с опознавательными знаками НГУ) и готовится осуществлять провокации. Просьба к местным жителям максимально дезинформировать диверсантов. К дальнейшим обновлениям просим рассматривать всех лиц с опознавательными признаками НГУ и в форме зеленого цвета" "олива") в районе пребывания российских войск на территории Гостомеля как вероятного противника", - говорится в сообщении.

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