Необходимо немедленно отключить ГТС ради энергобезопасности Европы, - Голобуцкий

Украина должна срочно отключить ГТС и не разрешить ее взорвать. Российский агрессор хочет вывести ее из строя, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку-2".

Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ведутся бои у ГТС Украины. Россия использует "Грады" и ударную авиацию. Не исключено, что они хотят вывести из строя ГТС, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку 2". Поэтому было бы логичным для Украины срочно отключить ГТС – ради энергобезопасности Европы", - заявил он. По его словам, пока украинская армия защищает свою территорию и объекты критической инфраструктуры, важные для многих стран, Европа должна давить на Путина гораздо сильнее, чем сейчас. "Пока украинские военные защищают целостность ГТС – Европа должна сделать все возможное, чтобы посадить Путина за стол переговоров. То есть – давить гораздо сильнее. Возможно, прямая угроза газоснабжению побуждает к согласию отключить Россию от SWIFT даже Германию (потому что Италию Кулеба только что дожал в этом вопросе). Мы заодно напомним о захваченной ЧАЭС и о ЗАЭС под обстрелами и о розе ветров. А там кто знает, вдруг и о закрытии нашего неба задумаются. Своя рубашка – она всегда ближе", - подчеркнул Голобуцкий.