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В Сумах серьезное сражение. Тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов, - ОГА

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В Сумах серьезное сражение. Тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов, - ОГА
Сейчас в Сумах идут ожесточенные бои с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военно-гражданскую администрацию.

"Внимание! Сейчас на улицах Сум враг. Териториальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома. Необходимо закрыть шторы. Быть подальше от окон", - говорится в сообщении.

"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе. Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте на телефоны. ЭТО ОПАСНО!!!" - добавили в ОВДА.

В Сумах серьезное сражение. Тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов, - ОГА 01

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Топ комментарии

  • faust7808
    тримайтеся рідненьки, палимо кожен міліметр рідної землі під окупантом!!
  • Gyro
    Правильно - без пального їхній металобрухт нічого не вартий... Будуть з каністрами бігати по заправках...)))
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ❗В Беларуси сейчас идут аресты тех, кто выссказывается в поддержку Украины. Знайте, даже если нас будут избивать, мучать и заставят на камеру говорить "покаяния", мы остаёмся с идеалами свободы и поддерживаем Украину.
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