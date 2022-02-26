В Сумах серьезное сражение. Тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов, - ОГА

Сейчас в Сумах идут ожесточенные бои с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военно-гражданскую администрацию.

"Внимание! Сейчас на улицах Сум враг. Териториальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома. Необходимо закрыть шторы. Быть подальше от окон", - говорится в сообщении.

"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе. Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте на телефоны. ЭТО ОПАСНО!!!" - добавили в ОВДА.