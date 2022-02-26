Около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина, - воздушное командование "Запад"

Сегодня утром в районе Бродов высадился российский десант. Около 60 человек.

Об этом сообщает в фейсбуке воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле. "Люди, готовьте коктели ручные!" - говорится в сообщении.

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