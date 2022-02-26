Станица Луганская, Крымское и Марковка временно оккупированы российскими захватчиками, - Гайдай

Станица Луганская, Крымское и Марковка временно оккупированы россиянами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", - написал он в Фейсбуке.

Также он сообщил, что Северодонецк готовится к обороне.

Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости будут открыты магазины.

Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!

Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы

Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом.

Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанциируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это безопасно.

Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в громаде – удовлетворительная.

Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

Муратово – пытаемся установить связь.

Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.

Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.

Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь недалеко от укрытий!

Во всех населённых пунктах власть на месте!