ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. ФОТО

В результате попадания вражеского снаряда в многоэтажку по проспекте Лобоновского 6 А, 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Киев уточнена информация. По состоянию на 11:40 в жилом доме по проспекту Лобоновского 6 А, подразделениями ГСЧС эвакуированы 80 человек. Травмированы 6 человек, они госпитализированы в больницу. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа", - говорится в сообщении.







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