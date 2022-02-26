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Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО

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Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО
Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом, они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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"Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.

Там также сообщили, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.

В настоящее время состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.

Также РБК-Украина писала о том, что украинские власти проинформировали МАГАТЭ о захвате Чернобыля.

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Топ комментарии

  • olele
    Украина просит МАГАТЕ наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов. https://t.me/charter97_org/63546
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    якщо світ вже зараз не допоможе нам зупинити *****,воно може довести цілий світ до бід
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    доречі друзі,хтось вкурсі говорять пітуШарій почав перевзуватись в повітрі,мабуть знає що Европа скоро віддсть нам його на розправу
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