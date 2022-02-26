Россия имитирует воздушное сражение над Чернобылем для провокаций в СМИ, - ГАЗО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.
Там также сообщили, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.
"Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.
В настоящее время состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что Украина потеряла контроль над Чернобылем.
Также РБК-Украина писала о том, что украинские власти проинформировали МАГАТЭ о захвате Чернобыля.