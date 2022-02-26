Комендантский час в Киеве установлен с 17:00 до 8:00. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в этот период, будут считаться членами ДРГ
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В Киеве изменено действие комендантского часа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.
Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.