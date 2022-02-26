Предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы

ТЭС и шахты ДТЭК Энерго продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией.

Об этом идет речь в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

В работе 15 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 21 – находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт.

Все теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС, остановлена из-за боевых действий в городе Счастье.

Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать угль для поддержки украинской энергосистемы.

Работа машиностроительных предприятий – Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла.

Склады станций снабжены достаточными запасами угля.

На сегодняшний день это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию.

"Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжает работать удаленно. На предприятиях находятся только критически необходимые для их функционирования сотрудники. Мы заботимся об их безопасности", - сообщили в компании.