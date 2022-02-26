Резников призвал украинцев сообщать о вражеских корректировщиках и сжигать вражескую бронетехнику

В Киеве, Харькове и других городах действуют корректировщики, наводящие огонь российских войск или прокладывающие им дорогу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в фейсбуке.

"Свыше 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпораи сдаются сами", - написал он.

Резников отметил, что уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов.

"Враг пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение.

Обращаюсь ко всем.

В Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на ваши дома или проложить дорогу российским войскам. Они глаза врага.

Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации.

Отдельно обращаюсь к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "подзаработать", - написал он.

Также он сообщил, что за двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

"При таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать в живых. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно", - написал он.

"Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящую возможность.

Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", - добавил он. Сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в фейсбуке.

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