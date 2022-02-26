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Орбан заверил в поддержке отключения России от SWIFT, – премьер Польши Моравецкий

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Орбан заверил в поддержке отключения России от SWIFT, – премьер Польши Моравецкий
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил в поддержке далеко идущих санкций против России и отключения РФ от SWIFT.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В частности, о блокировке системы SWIFT", - написал Моравецкий в Twitter в субботу.

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Топ комментарии

  • Ирина Мороз
    Додавилигада
  • Zemer
    Наконец то ******** ******* додавили
  • Владимир Николенко 123e1460
    еще фрици-защитники кацапских бабушек остались.
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