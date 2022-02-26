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"Укрзализныця" назначила на сегодня 15 эвакуационных поездов из Киева. Расписание

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"Укрзализныця" назначила на сегодня 15 эвакуационных поездов из Киева. Расписание
Укрзализныця" назначила ряд эвакуационных рейсов из Киева на запад Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Так, с Киевского вокзала в или через Львов поезда будут отправляться по следующему графику:

14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов
15:02 - поезд №55 в Рахов
16:50 - поезд №249 в Черновцы
17:00 – дополнительный поезд в Ужгород
17:12 - поезд №13 в Солотвино
18:00 – поезд во Львов (с пересадкой по Виннице)
18:30 - поезд №81 в Ужгород
19:06 - поезд №43 в Ивано-Франковск
19:48 - поезд №95 в Рахов
20:05 - поезд №29 в Ужгород
20:12 - поезд №49 в Трускавец
20:21 - поезд №57 в Ворохту
20:21 - поезд №59 в Чоп
22:22 - поезд №7 в Черновцы
22:37 - поезд №91 во Львов

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Просим пассажиров сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги и ждать следующего рейса для эвакуации из Киева", - говорится в сообщении.

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