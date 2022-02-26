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Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль

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Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Чехию за предоставление военной помощи стоимостью 250 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере.

"Спасибо правительству Чехии и лично премьеру Петру Фиалу за оказанную военную помощь, в частности, за пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн. Это помощь настоящих друзей, которая поможет украинской армии защитить Украину и Европу от агрессора" , – написал Шмигаль.

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Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль 01

Топ комментарии

  • Юрий Хорошунов
  • Шимус
    чешское - знак качества спасибо братья
  • Іван Лазівський
    Щиро дякуємо БРАТИ - СЛОВЯНИ.
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