Семилетняя Алиса Гланс, раненная в результате обстрела войсками РФ Ахтырки, умерла, - Венедиктова
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Умерла семилетняя девочка, которая была ранена в результате обстрела Ахтырки войсками РФ.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Гланс Алиса, 26.05.2014 - 26.02.2022, время смерти 13.15. Она не дожила 3 месяца до 8 лет.
Девочка из Ахтырки в Сумской области - очередная жертва кровавого агрессора. Сутки назад этот ребенок был тяжело ранен при обстреле дошкольного учебного заведения из "Урагана" и "Града".
За второго раненого ребенка в реанимации борются врачи", - отметила Венедиктова.