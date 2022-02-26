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Семилетняя Алиса Гланс, раненная в результате обстрела войсками РФ Ахтырки, умерла, - Венедиктова

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Семилетняя Алиса Гланс, раненная в результате обстрела войсками РФ Ахтырки, умерла, - Венедиктова
Умерла семилетняя девочка, которая была ранена в результате обстрела Ахтырки войсками РФ.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Гланс Алиса, 26.05.2014 - 26.02.2022, время смерти 13.15. Она не дожила 3 месяца до 8 лет.

Девочка из Ахтырки в Сумской области - очередная жертва кровавого агрессора. Сутки назад этот ребенок был тяжело ранен при обстреле дошкольного учебного заведения из "Урагана" и "Града".

За второго раненого ребенка в реанимации борются врачи", - отметила Венедиктова.

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  • Виталий Харитонов f2132970
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    Нікого не жаліти!
  • Іван5
    Суки!!! Реально горіть в пеклі кацапська наволоч.
  • Anastasiia Ka
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