Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Это подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Министр сообщения страны Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского Союза.
По словам министра, сейчас готовятся специальные санкции ЕС в сфере гражданской авиации, и решение об их реализации будет принято уже в ближайшее время.
Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.
В субботу о своем решении заявила Эстония.
Тем временем латвийская авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.