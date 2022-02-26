Новости • Война

Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов

5 90849
Латвия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Воздушное пространство Латвии будет закрыто для российских самолетов.

Это подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр сообщения страны Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского Союза.

По словам министра, сейчас готовятся специальные санкции ЕС в сфере гражданской авиации, и решение об их реализации будет принято уже в ближайшее время.

Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.

Читайте также: Кулеба – родным российских солдат: Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать! Ваша власть лжет. ФОТО

В субботу о своем решении заявила Эстония.

Тем временем латвийская авиакомпания AirBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.

Топ комментарии

  • Andy Fisher 67a9edc7
    В проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно

    127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
    "В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.

    Сейчас задержанное судно перенаправлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер. Оно перевозило новые автомобили. В морской префектуре зоны Ла-Манша заявили, что корабль "может быть связан с российскими интересами и попал под санкции. Подобная мера - задержание корабля, имеющего необходимые разрешения, - является редкой".

    По некоторым данным, корабль вез новые автомобили в Санкт-Петербург.
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Спасибо!
  • Виктор Погорелов ce8b4da1
    Y E S ! ! !
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости