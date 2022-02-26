Сийярто опроверг информацию о блокировании Венгрией санкций против РФ: предлагаем Будапешт для переговоров Украины и РФ

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фейком информацию о том, что Венгрия блокирует введение части санкций против РФ, в том числе отключение России от системы SWIFT.

"Я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной прессы не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые управляют фабриками фейковых новостей. И теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, по системе SWIFT", - заявил Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что эта информация ложна.

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"Мы никогда не выступали против какого-либо из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, пусть будет стыдно", - подчеркнул Сийярто.

Глава венгерской дипломатии добавил, что он ведет переговоры с представителями российского и украинского правительства о начале прямых переговоров в Будапеште.

"Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке", - подытожил Сийярто.