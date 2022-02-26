Федоров – Маску: "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину. Просим вас предоставить станции Starlink

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Илон Маску, пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса - российские ракеты атакуют граждан Украины! Просим вас предоставить Украине станции Starlink и обратиться к благоразумным россиянам, чтобы они остановились", - говорится в сообщении.

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