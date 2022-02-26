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Федоров – Маску: "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину. Просим вас предоставить станции Starlink

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Федоров – Маску: "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину. Просим вас предоставить станции Starlink
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украине доступ к спутниковому интернету.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Илон Маску, пока вы пытаетесь колонизировать Марс - Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса - российские ракеты атакуют граждан Украины! Просим вас предоставить Украине станции Starlink и обратиться к благоразумным россиянам, чтобы они остановились", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Старлінк надійний і швидкісний.
    Для ЗСУ підійшов би якнайкраще.
  • Victoriya Zabella
    Це розвід. дані!
  • Small Jerboa
    Ключове слово "ПОКИ ЩО"!
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