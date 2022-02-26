СБУ просит сообщать о вражеских ДРГ в специальный официальный чат-бот

СБУ просит сообщать о вражеских ДРГ в специальном официальном чат-боте - @stop_russian_war_bot. В случае перебоев в работе бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war.

Об этом идет речь в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Видите российские войска и технику? Заметили вражеские ДРГ? Сообщите об этом немедленно! Для этого создан специальный ОФИЦИАЛЬНЫЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot. Достоверность проверена! Бот получает и передает информацию на соответствующие штабы реагирования.

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В случае перебоев в работе бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war

Защитим Украину вместе!" – призвали в СБУ.