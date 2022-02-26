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Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский

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Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский
Народ Украины никогда не забудет помощь, оказанную Турцией Украине.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - отметил Зеленский .

Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский 01

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Топ комментарии

  • вставай
    Піздєц кацапам. Світ остаточно відвернувся від їбанутої наволочі.
  • Ivan Franko
    Єрдагону дякуємо.
  • Welle
    Тепер точно знаю, де проведу наступну відпустку 😊
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