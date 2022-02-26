Кубраков об обороне Украины: В ход идет все, начиная от деревьев и рельсов до взорванных дорог

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о трех приоритетах, на которых фокусируется ведомство в ходе сопротивления российским захватчикам.

Об этом он заявил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ

Такими приоритетами сейчас есть: обеспечение транспортного сообщения для эвакуации людей и движения грузов; фиксация всех потерь, которые несет инфраструктура страны из-за вторжения России; объединение наших союзников для того, чтобы восстановить разрушенное после украинской победы. "Оперативные и системные действия железной дороги и дорожников позволяют нам направлять движение транспорта таким образом, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться, а окупанты были остановлены.

В ход идет все, начиная от деревьев, запасных рельсов до взорванных мостов и дорог", - написал он. Кубраков также сообщил, что Министерство инфраструктуры тесно сотрудничает с ВСУ, территориальной обороной и международными партнерами. Украинское небо остается закрытым. Укрзализныця работает, вместе с тем следует учитывать, что могут быть задержки рейсов и изменения скорости. Также, отметил Кубраков, в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, направлявшуюся в направлении Киевского водохранилища.

Пока Черноморский регион защищен. "Для плавания сейчас открыты только порты Бердянск и Мариуполь, грузовые операции приостановлены. Работа всех речных шлюзов приостановлена. Каховский шлюз – временно захвачен врагом", - сообщил министр инфраструктуры. Свой пост в Facebook он проиллюстрировал фото отремонтированной к 30-летию Независимости трассы в Борисполе. На информационном табло там написана фраза, которая уже стала крылатой в Украине благодаря подвигу украинских пограничников на острове Змеиный.

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