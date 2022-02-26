Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба
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Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.
Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии - от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности, украинской диаспоре, которые оказывают давление на свои правительства для поддержки этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - написал Кулеба.