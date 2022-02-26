Новости • Агрессия России против Украины, Война

От Каховки до Павловки: трупы сожженных в своих же танках российских захватчиков. ВИДЕО 18+

92 054113
Появилось видео сожженных в своих же танках захватчиков. Внимание! Видео 18+, много ненормативной лексики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в телеграмме и выложил соответствующее видео.

"Сожженные в своих танках российские завоеватели в Херсонской области на левом берегу Днепра – от Каховки до Павловки", – сообщил он.

"Осторожно: на видео много трупов. Земля горит под ногами врага!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ взяли под контроль переправу в Херсон, - ОГА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Внимание! Важная информация - Убивать, убивать и еще раз убивать - российские войска раздроблены на мелкие группы по 2 - 5 человек. Скитаются по Украине, мародерствуют не желают сдаваться в плен, а значит хотят убивать украинцев. Вооружены автоматическим оружием. Если есть оружие, утилизируйте сразу и на месте где поймали. Нет оружия, ищите тех кто его имеет. Мы украинцы, защищаем свою землю от оккупантов. На нашей стороне закон и правда. Вместе победим эту сволоту. Максимальный репост
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    До КИЇВА нє дашлі...
  • Микола Мазуренко
    Це за Іловайськ.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости