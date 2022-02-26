Подоляк опроверг заявление РФ о якобы отказе Украины от переговоров: "Только полноценные переговоры"

Президент Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы.

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о переговорах с Россией, передает Цензор.НЕТ.

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил было приказание остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что Презилент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - говорит Подоляк.

Читайте также: Зеленский может говорить с Путиным о нейтральном статусе Украины, - ОП