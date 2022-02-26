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Подоляк опроверг заявление РФ о якобы отказе Украины от переговоров: "Только полноценные переговоры"

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Подоляк опроверг заявление РФ о якобы отказе Украины от переговоров: "Только полноценные переговоры"
Президент Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы.

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о переговорах с Россией, передает Цензор.НЕТ.

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил было приказание остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что Презилент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - говорит Подоляк.

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Топ комментарии

  • drowsy_cat
    *****! Ще не закрили мішок на Чонгарі, і не випалили все, шо в нього потрапить.
  • Yevhen Tarnavskyi
    Ні, якщо перемовини на наших умовах щодо деокупації Криму, Донбасу і репарацій - можна і поговорити. Їбашити русню в цей час не забороняється.
  • Павло Бубенко
    Пішов у сраку зі своїм меканням-базіканням про перемови, а особливо про те, що війна закінчується перемовинами! Війна закінчується атїбо перемогою, або поразкою! І завершальною стадією війни є не перемовини, а підписання капітуляції однією зі сторін! Одна тільки наша згода на них призведе лише до одного - на припинення активних бойових дій, що дозволить ворогові перегрупуватися, підтягнути резерви та знову підло вдарити, як це вже було не раз у всій мерзотній історії цього кривавого східного "сусіда"!
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