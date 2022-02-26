Комендантский час в Киеве установлен с вечера субботы до утра понедельника, - КГГА

В Киеве вводится комендантский час с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля.

Об этом сообщается в телеграмм-канале КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника). Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 8:00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мародеры оставляют метки на дверях квартир в Киеве, - Центр стратегических коммуникаций

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

"Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - добавили в КГГА.