Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, - Госпогранслужба

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы.

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками утратили связь", - говорится в сообщении.

24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

Читайте также: В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет, - ВМС ВСУ

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

"До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один-единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям. Сейчас, после получения информации об их вероятном местонахождении, Госпогранслужба вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, что ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", - добавили в ГПСУ.

Смотрите также: Видео последних минут жизни пограничников на Змеином: Ракетным ударом из крейсера "Москва" оккупанты ударили по острову. ВИДЕО