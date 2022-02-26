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Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, - Госпогранслужба

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Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы, - Госпогранслужба
Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы.

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками утратили связь", - говорится в сообщении.

24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

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По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

"До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один-единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям. Сейчас, после получения информации об их вероятном местонахождении, Госпогранслужба вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, что ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", - добавили в ГПСУ.

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Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    Давайте прояснимо

    Цю операцію Путін і його оточення розробляли роками. Це є факт.

    Згідно цього плану мали бути виконані такі задачі:

    1. Знищення максимальної кількості військової техніки, баз та аеродромів ракетними ударами;

    2. Контроль повітряного простору;

    3. Повне оточення і блокада Київської агломерації;

    4. Оточення або миттєве захоплення Харкова;

    5. Пробиття ударом з Криму дороги між Придністров'ям та Кримом та відповідно Кримом та Донбасом між Мелітополем, Бердянськом та Маріуполем, відповідно з Криму мало вийти дві колони, одна на захід, одна на схід, і одночасно назустріч ним мали рухатись сили з Маріуполя, обійшовши місто суходолом.

    Метою цих завдань було знищення боєздатних армійських підрозділів, паніка серед населення, дезорганізація і як наслідок - примушення до перемовин і капітуляції.

    Для виконання цих завдань армія, авіація та флот РФ мали нанести одночасні удари з усіх можливих напрямків, розтягнувши наші сили між неймовірно довгим кордонам з РФ, Білоруссю та окупованим молдовським Придністров'ям.

    Згідно їхніх планів, всі задачі мало бути виконано на другу добу від початку операції.

    А тепер подивимось, що вони змогли.

    1. По знищенню баз - ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон. Російські ракети відпрацювали по порожнім аеродромам. Те ж саме стосується баз та складів. Звичайно, не все і не всіх встигли вивезти, часу було обмаль, тож є втрати, але переважно Росія працювала ракетами по пустоті.

    2. Повного контролю над повітрям вони не здобули. Наше ПВО постраждало від ракетних ударів, але виконує завдання, літаки наші літають, вертушки наші працюють, тож і тут у Росії мінус.

    3. По оточенню Києва - ну-ну. Підійшли з півночі і стали там, під роботу «Піонів» і арти. Ніякого оточення немає і близько, я вночі спокійно з Бориспільського напрямку заїхав.

    4. Харків - те саме. Стоять під містом і неприцільно б'ють по житлових кварталах чим можуть. Оточення немає.

    5. З Криму вийшли дві колони, з боями і втратами пробилися на материк і пішли на Придністров'я та Маріуполь. На придністровському напрямку вони зав'язли під Херсоном, хоча саме тут вони добилися найбільших успіхів, взявши під контроль значну частину шляхів на півдні області між Дніпром та Кримом. Десант на Миколаїві провалився. У іншому напрямку те ж саме: під Маріуполем не прорвалися, зав'язли у Запорізькій області. Ідуть бої у Мелітополі.

    Бліцкриг провалено повністю. Плани не виконано, війська на марші зупинилися і переходять до оборони. Це ще не позиційна війна, тому що росіяни ще не визнали свою поразку і не перейшли до фортифікаційних робіт, але вже і не така маневрова, як була у перші години.

    Паніки немає.

    Армія контролює фронт.

    Ми зробили набагато більше того, що могли зробити. Ці дні будуть днями нашої слави, поки живе хоч один українець.

    Ми повернемо те, що втратили.

    Ми вб'ємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю.

    І ми закінчимо цю війну на своїх умовах.

    Russia delenda est.

    Юрій Гудименко
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    дай Бог
  • Cinichny Bandera
    Самый удивительный итог первых дней войны - послушайте, так они же действительно не готовились воевать. Они, судя по всему, действительно готовились одной-двумя волнами ракет поразить инфраструктуру, а дальше зайти и парадно покатить по центральным улицам городов.

    Я еще месяц назад от одного аналитика слышал, что россияне давно оторвались от реального представления о положении дел в Украине, но это касалось политики. И думал, что, к сожалению, военные-то объективно оценивают ситуацию и необходимые усилия. А, оказывается, нет. Вот они гордо едут, получают джавелином по танку, и сдаются целой ротой со словами "Да мы не собирались воевать". А какого, ты, ****, границу пересекал, за пивом мотнуться?

    Они реально живут в другой картине мира - даже военные, которые должны полагаться на факты. Но нет, они ведут себя так, будто читают собственные телеграм-каналы, где у РФ господство в воздухе над Киевом, ВСУ разбегаются при приближении танков и так далее.

    Собственно, и Путлер им под стать - он, кажется, так и не верил, что будут хоть какие-то санкции. Впрочем, человек два года провел в бункере, где ему заботливо приносили нужные папочки, вот и свихнулся.

    Sergey Petrenko
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