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Румыния закрывает авиапространство для российских самолетов

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Румыния закрывает авиапространство для российских самолетов
Румыния закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Румыния только что присоединилась к другим странам-членам ЕС, запретившим российским авиакомпаниям летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников принять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину, которая подвергается нападению. Украина не одинока, и необходимы санкции против России за ее агрессию", - написал он.

Ранее об аналогичных решениях объявили все страны Балтии, Польша, Болгария и Чехия.

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Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот".

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

В субботу Россия объявила о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из Болгарии, Польши и Чехии.

Топ комментарии

  • Анатолий Макаров 3321ddb4
    ******* кацы. Были токсичным, стали изгоями.
  • Eight Wonder 56eae116
    Тааак, с такими темпами, придется через космос летать, ах, да я забыл, у них же ракеты не летают и батуты не надуты
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Кто там еще - Венгрия осталась?, чтобы Европу от оленеводов закрыть.
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