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В России отключили Twitter, есть проблемы с интернетом

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В России отключили Twitter, есть проблемы с интернетом
В России отключили Twitter, тоже есть проблемы со связью – соцсети едва работают.

Об этом сообщили пользователи интернета в Москве в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Твиттер отключили. Facebook работает еле-еле. Скорость интернета очень упала", - сообщили они.

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Издание напоминает, что Россия подло начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля. В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать о том, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей.

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  • Alex Dev d4763325
    КРаїна 404 переходить на Чебурнет
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    Без русских ботов мир станет чище.
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