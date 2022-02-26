Вследствие обстрелов войск РФ в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека, - Кириленко

За 26 февраля (по состоянию на 17:00) вследствие российских обстрелов в Донецкой области погибли 19 гражданских, ранены 73 человека.