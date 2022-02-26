"Добро пожаловать в ад!!!" - в акватории Черного моря уничтожен российский истребитель Су-30 СМ
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В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением командования Воздушных сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.
"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением командования Воздушных сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Добро пожаловать в ад!!!" - говорится в сообщении.