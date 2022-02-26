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Действовать нужно немедленно, завтра может быть поздно, - Владимир Кличко обратился к миру с призывом не допустить гуманитарной катастрофы в сердце Европы. ВИДЕО

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Действовать нужно немедленно, завтра может быть поздно, - Владимир Кличко обратился к миру с призывом не допустить гуманитарной катастрофы в сердце Европы. ВИДЕО
Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат лидера "УДАРа" и мэра Киева Виталия Кличко, обратился на английском языке к мировому сообществу с призывом остановить российскую агрессию в самом центре Европы.

Нужно действовать срочно, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе, сказал он в своем обращении, передает Цензор.НЕТ..

"Я – Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", – заявил он.

Владимир Кличко подчеркнул, что действовать нужно немедленно.

"Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" – призвал Кличко.

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