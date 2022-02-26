Более 150 тысяч украинцев сбежали от войны в соседние страны, - ООН

Украину покинули 150 тысяч беженцев, они отправились в соседние страны, больше всего – в Польшу.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, которого цитирует Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 150 тысяч украинских беженцев перешли в соседние страны, половина из них – в Польшу, а многие – в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны", – написал он в твиттере 26 февраля.

По словам верховного комиссара, внутреннее перемещение по стране также растет, но военные действия усложняют оценку количества и оказание помощи.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в результате нового российского вторжения в Украину погибли 198 гражданских, среди которых трое детей. По его словам, еще более тысячи человек получили ранения.