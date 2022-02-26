Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло
Об этом сообщает Бердянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
И.о. городского головы Бердянска Александр Свидло сообщает, что часть военной техники, которая двигалась со стороны Приморска, ушла в сторону Мариуполя.
По словам и.о. городского головы, ни объекты инфраструктуры, ни жилые дома, ни многоэтажные дома не повреждены. По основных въездах в город военная техника не заходила.
"Пока есть такая информация. Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность города и основных служб поддерживается. В городе работает полиция в полном составе. Кроме того, нами сформированы дружины из активных жителей нашего города для поддержания порядка и с целью предотвращения случаев мародерства или нарушения общественного порядка. Всех активных бердянцев призываем приобщаться к этому движению", - говорит он.
Телефоны самообороны: 066-518-46-97, 066-637-65-74.
По словам Свидло, коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Отключения электросети могут повторяться, поскольку город перейдет на альтернативные ветви электроснабжения. Водоканал готов продолжать поступление воды даже в случае отключения электросети. Возможно, это будет почасово.
Сирена будет слышна во всех микрорайонах города. В городе стабильный запас топлива, продуктов, медикаментов. Больница работает в штатном режиме. В горсовете оперативный штаб по поддержанию жизнедеятельности города работает в полном составе.
Представители местных властей находятся в городе.